McLaughlin vola sui 400 piani femminili con 48″74

La primatista dei 400 ostacoli entusiasma nei Trials statunitensi

I 400 metri femminili e maschili e i 100 metri ostacoli femminili hanno regalato i risultati clou della terza giornata dei Campionati Statunitensi validi, nel mitico stadio di Hayward Field di Eugene, validi quali Trials per i Mondiali che si svolgeranno in agosto a Budapest.

La campionessa olimpica e iridata dei 400 ostacoli Sydney McLaughlin Levrone ha vinto la finale dei 400 piani con uno straordinario 48”74, migliore prestazione mondiale dell’anno e secondo crono statunitense di tutti i tempi. La fuoriclasse del New Jersey sale così al decimo posto delle liste mondiali di sempre arrivando a soli quattro centesimi di secondo dal record statunitense detenuto dalla campionessa olimpica di Londra 2012 Sanya Richards Ross, che é impegnata ai microfoni della NBC per commentare i campionati nazionali di Eugene. Non si correva così velocemente a livello mondiale dalla finale dei Mondiali di Doha 2019.

McLaughlin Levrone, che nei giorni scorsi aveva corso la batteria in 49”79 e la semifinale in 49”68, ha così vinto la grande sfida con Britton Wilson che si è piazzata seconda con 49”79, e va ricordato come lo scorso anno queste due atlete si piazzarono prima e quinta nella finale dei 400 ostacoli ai Mondiali di Eugene