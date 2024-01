Marek subito in evidenza al debutto sui 60 indoor

Per il velocista bergamasco un promettente 6"70 sulla pista di casa

Nel primo fine settimana di gare al coperto della nuova stagione indoor, si mette subito in luce l’atleta più atteso, il ventenne velocista Eric Marek, il quale sul rettilineo di Bergamo corre i 60 metri dapprima in 6″76, nella batteria, e poi domina la finale con un ottimo 6″70 che gli consente di battere il suo precedente limite di 4 centesimi ed è certamente molto benaugurante per il prosieguo della stagione al coperto dove, certamente, potrà migliorarsi specie se riuscirà a sistemare la partenza apparsa non ottimale, mentre invece il lanciato è stato molto incisivo.

Da segnalare anche il personale di Mame Moussa Ndiaye secondo con 6″74 mentre va evidenziata, al femminile, la prestazione di una velocista ancor più giovane di Marek, con cui condivide il tecnico Fausto Frigerio, Elisa Valensin, solo 17 anni compiuti il primo gennaio, che ha ottenuto l’ottimo tempo di 8″35 sui 60 ostacoli nella gara con le barriere assolute da 84 centimetri, più alte di quelle della sua categoria da juniores.