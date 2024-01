Marek e Mangione nel primo fine settimana indoor italiano

A Padova buon debutto di Molinarolo nell'asta donne con 4,45

Dopo il prologo rappresentato dal meeting dal meeting di Padova disputato ieri e dedicato esclusivamente al salto con l’asta, dove la finalista mondiale di Budapest 2023 Elisa Molinarolo ha superato la misura di 4,45 con un promettente esordio, inizia definitivamente oggi e domani la stagione indoor italiana con 5 riunioni al coperto ad Ancona, Marina di Carrara, Saronno, Canegrate e Bergamo, ed in quest’ultima sede saranno impegnati in particolare domenica alcuni azzurri di interesse nazionale quali, su tutti, il velocista campione europeo e primatista nazionale under 23 della 4×100 Eric Marek, ma anche il detentore del record nazionale del decathlon e dell’eptathlon, Dario Dester, impegnato nel salto in alto così come l’altra specialista di prove multiple, Sveva Gerevini, iscritta pure nei 60 ostacoli.

Al PalaCasali del capoluogo marchigiano, il più importante impianto al coperto italiano per l’atletica e anche quest’anno sede dei campionati nazionali delle varie categorie, sempre domenica è annunciato l’esordio della specialista dei 400 metri Alice Mangione, per un test di velocità nei 60 metri che è una distanza finora mai affrontata in gara dalla siciliana, finalista mondiale e primatista italiana della 4×400 oltre che medaglia d’argento in staffetta agli Europei indoor, in attesa del debutto nella sua gara previsto a Dortmund, in Germania, il 20 gennaio, ma da segnalare sul rettilineo di Ancona anche l’altra quattrocentista Rebecca Borga.