Marcell Jacobs: il texano d’Italia

L'azzurro in grandissima condizione per i 60 degli Euroindoor

Marcell Lamont Jacobs non ha nulla d’italiano nelle tre parti del suo nome e cognome ma, pur essendo nato a El Paso, località statunitense del Texas che evoca alla memoria degli appassionati di film western i classici del genere, parla abbastanza male l’inglese e gli piace molto scherzare su questa cosa.

Da qualche anno, però, da quando le sue trasferte internazionali sono aumentate a dismisura, l’inglese dell’atleta desenzanese, che ha passato gran parte della sua vita proprio nella ridente località sul lago di Garda insieme alla madre, è migliorato notevolmente e, anche in occasione della sua brillante vittoria al World Indoor Tour di Lodz, quando ha fissato il suo personale dei 60 metri in 6″53, lo abbiamo sentito rispondere brillantemente in quella che è stata la sua lingua originaria.