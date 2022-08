Mahuchikh regala all’Ucraina la seconda grande emozione europea

La ventenne saltatrice in alto conquista il primo importante oro all'aperto della sua carriera

Ancora una grande soddisfazione sportiva per il popolo ucraino, così martoriato negli ultimi mesi dai tragici eventi di guerra, grazie alla seconda medaglia d’oro nei campionati europei di atletica, conclusisi ieri sera a Monaco di Baviera, ottenuta nel salto in alto femminile dalla ventenne Yaroslava Mahuchikh che, tra l’altro, si è allenata negli ultimi mesi proprio in un rifugio provvisorio in Germania, a Erlangen, a meno di due ore di macchina da Monaco.

E’ il secondo grande trionfo di Mahuchikh negli ultimi cinque mesi, dopo la vittoria nei campionati del mondo indoor di Belgrado, ma anche con l’ottima medaglia d’argento ottenuta nella manifestazione iridata all’aperto di Eugene a cui, peraltro, va aggiunto pure il bronzo conquistato l’anno scorso ai Giochi Olimpici di Tokyo, ma quella della serata di ieri è comunque la sua prima grande affermazione assoluta in una gara outdoor.