L’Universo del mezzofondo lungo nel 2022

SPRINTNEWS

I principali risultati dei 5.000 e 10.000 metri

Dopo aver conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, ai Mondiali di Doha all’aperto e a quelli al coperto di Portland, l’anno appena concluso è stato quello in cui la 25enne etiope Gudaf Tsegay ha vinto le sue prime due medaglie d’oro mondiali, vincendo il titolo indoor a Belgrado sui 1500 metri e quello outdoor sui 5000 a Eugene dove, peraltro, ha conquistato anche l’argento sui 1500. Nella emozionante volata finale che le ha regalato la medaglia d’oro in Oregon, Tsegay ha sfruttato appieno la sua maggior velocità di base riuscendo a contenere il ritorno della keniana Beatrice Chebet e chiudendo con il crono di 14’46″29 rispetto al 14’46″75 dell’avversaria, mentre al terzo posto si è piazzata l’altra etiope Dawit Seyaum in 14’47″36. Seyaum, anche lei eccellente specialista dei 1500, e Tsegay sono state tra le quattro donne che sono scese sotto i 14’30 durante la stagione all’aperto, rispettivamente con 14’25″84 e 14’26″69 al primo e al secondo posto della tappa norvegese della Diamond League disputata a Oslo.

La gara più veloce dell’anno è stata però quella della Diamond League di Eugene, il Prefontaine Classic, quando l’altra etiope Ejgayehu Taye si è imposta con il record del meeting di 14’12″98, che l’ha collocata al quinto posto nella lista mondiale di tutti i tempi. La gara era stata annunciata come un tentativo di record del mondo e Letesenbet Gidey sembrava sulla buona strada per minacciare il suo stesso record di 14’06″62 stabilito a Valencia nel 2020, quando ha raggiunto i 3000m in 8’32″07 ma, negli ultimi 5 giri, ha nettamente rallentato e Taye ne ha approfittato, superandola di slancio e togliendo alla fine due secondi al suo personale con una nettissima vittoria con oltre 11 secondi di vantaggio. Il tempo di 14’24″59 di Gidey è stato comunque il secondo più veloce della stagione, mentre l’eritrea Rahel Daniel ha fatto registrare il record nazionale di 14’36″66 chiudendo al terzo posto, così come la norvegese Karoline Bjerkeli Grovdal, capace di ottenere il record norvegese con 14’31″07 sulla pista di casa a Oslo.