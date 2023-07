L’Italia chiude gli Europei under 23 con 11 medaglie

Nell'ultima giornata vittorie di Iapichino nel lungo donne e della 4x400 maschile

L’Italia ha terminato gli Europei under 23 di Espoo in Finlandia con undici podi e il sesto posto nel medagliere grazie a 3 medaglie d’oro, 6 d’argento e 2 di bronzo, in una graduatoria che ha visto prevalere la Gran Bretagna con 7 ori, 3 argenti e 4 bronzi, mentre nella classifica a punti che viene stilata sulla base di tutti i piazzamenti tra i primi otto di ogni disciplina, gli azzurri si sono piazzati al quarto posto con 126,5 punti in virtù di ventisette finalisti, con la vittoria per la Francia con 135.

Rispetto alle tredici edizioni passate, soltanto in quella straordinaria di due anni fa a Tallinn in Estonia con 6 ori e il primo posto nel medagliere, gli azzurri avevano totalizzato più punti con 147,5 e un piazzamento migliore, il terzo.

Nell’ultima giornata della manifestazione Larissa Iapichino, l’atleta azzurra più attesa di tutta la spedizione, ha ripagato in pieno tutta l’attenzione dei tifosi con una vittoria nel salto in lungo di per se quasi scontata, ma ottenuta con uno straordinario balzo iniziale a 6.93, sua seconda miglior prestazione in carriera, che ha subito chiuso la gara e a cui è seguito un altro buon salto a 6,67, con la rinuncia successiva agli altri quattro per evitare ogni tipo di rischio in considerazione del fatto che stava cominciando a piovere.