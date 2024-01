Lightfoot supera 6 metri a Maryville

I più importanti risultati delle gare indoor nel mondo

La stagione al coperto comincia ad entrare nel vivo in tutto il mondo e, dagli Stati Uniti, arriva la notizia del primo salto con l’asta della stagione sopra la barriera dei sei metri, realizzato dal primatista statunitense all’aperto KC Lightfoot, capace di superare quota 6.00m al Coach Alsup Open di Maryville nel Missouri, eguagliando il proprio limite in sala risalente al 2021, mentre ricordiamo che quello outdoor è di 6,07 dell’anno scorso.

In un altro evento indoor disputato a Lubbock in Texas, il Corky Classic, cinque atlete sono scese al di sotto degli 8 secondi sui 60 metri ostacoli femminili con la bahamense Devynne Charlton che ha stabilito il record nazionale con 7”75 precedendo le statunitensi Tia Jones seconda con 7”80 di record personale, Masai Russell terza in 7”88 e Christina Clemons quarta in 7”89, mentre nella gara universitaria Aila Armstrong si è imposta in 7”90.

Tra gli altri risultati dello stesso evento Michael Dickson ha migliorato il record personale sui 60 metri ostacoli in 7”52, precedendo Caleb Dean secondo con 7”55, mentre il liberiano Emmanuel Matadi si è imposto sui 60 metri maschili in 6”63 battendo per un solo centesimo di secondo il finalista olimpico Ronnie Baker, che ha corso in 6”62 in batteria. Il bahamense Terrence Jones ha corso in 6”56 nelle batterie.