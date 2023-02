Le sfide maschili degli assoluti al coperto di Ancona

Grande attesa per Jacobs nei 60 ma anche per il talento Furlani nel lungo

Iniziano oggi i campionati italiani assoluti al coperto, nel Palazzetto dello sport di Ancona come da tradizione, ma sarà domani la giornata dell’atleta certamente più atteso, il campione europeo e mondiale dei 60 metri, Marcell Jacobs, che ritorna sui blocchi dopo il secondo posto di mercoledì a Lièvin dove ha confermato il 6″57 dell’esordio, ma è stato superato dal keniano Ferdinand Omanyala vittorioso con il personale di 6″54.

L’obiettivo di Marcell, al di là della scontata ricerca del terzo titolo consecutivo nella specialità, sarà certamente quello di migliorarsi ed avvicinare il crono di 6″49 realizzato da Reece Prescod, a Berlino, che adesso appare quale il suo più pericoloso avversario per la riconquista del titolo continentale a Istanbul il 4 marzo anche se, a nostro avviso, il velocista britannico ha spesso mostrato in passato poca continuità nei risultati, e poi certamente i 60 metri sono una distanza ben poco adatta alla sua statura, alle sue leve e alla sua partenza non certo irresistibile.

Nella lotta per il podio va certamente inserito, per cominciare, l’emergente Samuele Ceccarelli capace di migliorarsi tantissimo in stagione sino all’ottimo 6″58 sempre di Berlino e poi, Roberto Rigali sceso a 6″62 proprio ad Ancona, ma anche il 19enne Junior Tardioli che ha fatto 6″64 sempre nel palazzetto marchigiano alla gara di esordio dell’anno, mentre per un posto in finale vanno ricordati Luca Lai, Francesco Sansovini e Nicholas Artuso.