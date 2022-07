Le prospettive azzurre per i mondiali di atletica in Oregon

Mancano 6 giorni all'inizio della principale manifestazione di atletica del 2022

Manca ormai pochissimo, sei giorni, al 15 luglio data di inizio dei Campionati del Mondo di atletica che si svolgeranno a Eugene nello Stato americano dell’Oregon.

Come sempre, alla vigilia di un appuntamento agonistico di tale portata vogliamo fare le nostre previsioni su quelle che potranno essere le prospettive di tutti gli azzurri, impegnati in 30 delle 49 gare in programma con la presenza globale di 60 atleti, di cui 29 uomini e 31 donne.

Anche se a dire il vero, nell’analoga analisi che facemmo l’anno scorso prima della gare olimpiche dell’atletica che ci regalarono momenti indimenticabili con ben cinque medaglie d’oro, le nostre previsioni iniziali furono ben meno ottimistiche di quanto dopo accaduto, quelle di quest’anno sono improntate alla stessa analoga prudenza dell’anno scorso che temiamo possa essere, questa volta, difficilmente smentita dai fatti.