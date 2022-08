Le probabilità di podio per gli azzurri ai campionati europei di atletica

SPRINTNEWS

A tre giorni dall'inizio della manifestazione continentale le nostre previsioni in merito

Mancano ormai solo 3 giorni all’inaugurazione dei Campionati Europei di atletica che si svolgeranno a Monaco di Baviera in Germania, dal 15 al 21 agosto prossimo, e cresce l’attesa per una manifestazione che vedrà la più grande partecipazione italiana di sempre, con una squadra di ben 98 atleti e atlete, che presuppone anche un’elevata aspettativa di piazzamenti per le medaglie assegnate di ogni singola disciplina. Saranno 53 uomini e 45 donne che rappresenteranno i colori azzurri e vogliamo allora entrare nel dettaglio di chi potrà avere delle reali possibilità di salire sul podio, ed anche naturalmente di raggiungere il gradino più alto con la massima soddisfazione che possa provare ogni sportivo italiano, quella di ascoltare e cantare l’Inno di Mameli con la medaglia d’oro al collo.

E’ tempo di previsioni quindi, che proveremo a fare sulla base delle graduatorie annuali europee, sugli atleti effettivamente iscritti e sulle ultime sensazioni destate dagli azzurri che appaiono in grado di salire sul podio continentale ma, prima di entrare nel merito delle nostre valutazioni preventive, vogliamo fare un po’ di storia delle 24 partecipazioni azzurre ai campionati continentali la cui prima edizione fu nel 1934 a Torino. Il maggior bottino raggiunto è stato nel 1990 a Spalato, 32 anni fa, quando l’Italia conquistò 12 podi di cui 5 ori, 2 argenti e 5 bronzi, seguito da quello del 1986 a Stoccarda con 10 podi, 2 ori, 6 argenti e 2 bronzi, mentre nell’edizione del 1950 a Bruxelles e in quella del 1998 a Budapest, i podi furono 9 con 3 ori, 5 argenti e 1 bronzo in Belgio, e 2 ori, 4 argenti e 3 bronzi in Ungheria.