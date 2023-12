Le nomination per gli Oscar dell’Atletica Italiana

Il 28 dicembre i premi per i migliori azzurri del 2023

Dopo gli Oscar per l’atletica europea e quella mondiale assegnati nelle ultime settimane, ecco adesso quelli che ci interessano maggiormente a livello nazionale, quelli dell'atletica Italiana, che saranno assegnati giovedì 28 dicembre dopo sette giorni di votazioni miste tra preferenze assegnate attraverso le piattaforme social e quelle degli esperti del settore.

Da oggi, 21 dicembre, sino al prossimo giovedì sono dunque online le nomination per le sette categorie in gara, uomo, donna, stella nascente maschile e femminile, squadra nazionale, master maschile e femminile e tutti gli appassionati avranno la possibilità di votare, cliccando ‘mi piace’ sulle foto dei propri atleti preferiti, pubblicate sui profili Instagram e Facebook di Atletica Italiana e tale preferenza varrà per un terzo sulla classifica finale, mentre i restanti due terzi saranno determinati dalle preferenze espresse da una giuria di esperti composta da Presidenza federale, Consiglio federale, Direzione tecnica e panel di giornalisti, chiamati a scegliere fino a un massimo di tre nomi per ogni categoria.

Rimanendo nell’ambito dei premi individuali per le categorie principali, e volendo fare una previsione iniziale, riteniamo senza storia l’assegnazione del premio assoluto maschile in quanto Gianmarco Tamberi ha vinto il titolo mondiale in pista che mancava all’Italia da 20 anni, da quando Gibilisco vinse nel salto con l’asta a Parigi 2003, e ha chiuso un sensazionale cerchio di vittorie conquistando tutti i Trofei più importanti del panorama mondiale all’aperto e al coperto.