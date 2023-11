Le dichiarazioni dei protagonisti della New York Marathon

L'approfondimento e le curiosità sulla 52esima edizione dell'evento

Tamirat Tola ha iscritto il suo nome nel prestigioso albo d’oro della TCS New York Marathon in 2h04’58 migliorando di otto secondi il precedente primato del difficile percorso dal Ponte di Verrazzano a Central Park detenuto dal keniano Geoffrey Mutai dall’edizione del 2011 con 2h05’06, alla fine di una gara maschile partita ad un ritmo non particolarmente veloce e risoltasi con l’arrivo in solitaria dell’atleta etiope.

Il gruppo di testa é transitato al 5° km in 15’28 e al 10° km in 30’36 e, dopo un cambio di ritmo sono rimasti in sei, Tola, Jemal Yimer Mekkonnen, Shura Kitata, Albert Korir, Abdi Nageeye e Zouhair Talbi con Kitata che stato staccato al passaggio del 20 km, per cui il quintetto di testa è transitato al 21° km in 1h02’45”, a soli 24 secondi dal passaggio del record percorso di Geoffrey Mutai.

Tola, Jimer (quarto ai Mondiali di mezza maratona di Riga 2023) e Albert Korir (vincitore alla Maratona di New York nel 2021) hanno prodotto un’accelerazione coprendo la frazione tra il 20° e il 25° km in 14’41, ma poi Tola e Yimer si sono avvantaggiati nei confronti di Korir e, al 30° km erano in vantaggio rispetto alla tabella di marcia per battere il primato del percorso con 1h28’22.