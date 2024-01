Le dichiarazioni dei protagonisti del Campaccio

Stoica prestazione di Nadia Battocletti seconda pur debilitata dall'influenza

L’Epifania si porta via tutte le feste ma regala come tutti gli anni il Cross del Campaccio, tappa italiana del circuito World Athletics Cross Country Tour dove una splendida, come sempre, Nadia Battocletti si é piazzata al secondo posto dopo essere stata debilitata da un attacco influenzale nei giorni scorsi dopo il successo alla Boclassic di Bolzano, tagliando il traguardo in 19’46, a quattro secondi dalla burundese Francine Niyomokunzi.

La mezzofondista azzurra ha preso il comando della gara fin dalle prime battute della gara e ha dato vita al duello con l’avversaria africana, la quale ha lanciato l’attacco decisivo a metà dell’ultimo giro, ma Battocletti ha provato a restare nella scia anche se Niyomokunzi ha poi guadagnato qualche metro di vantaggio su Battocletti, che ha iniziato ad avvertire la stanchezza, e ha finito forte tagliando il traguardo in 19’42.