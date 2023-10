Le 11 finaliste per il titolo di atleta donna mondiale del 2023

E' iniziata la procedura che porterà all'assegnazione degli Oscar dell'atletica

© sprintnews Alla fine di un’altra straordinaria stagione di atletica si eleggeranno, come tutti gli anni, i migliori atleti mondiali che saranno proclamati nel corso dei World Athletics Awards 2023 che si svolgeranno a dicembre nell’ambito di un grande galà dove saranno assegnati vari premi, ma appare evidente come i due più importanti siano quelli riservati al miglior uomo e alla miglior donna della categoria assoluti, per ciascuna delle quali sono stati selezionati 11 atleti e 11 atlete da parte di una giuria internazionale di esperti dello sport, composta da rappresentanti di tutte e sei le aree continentali del mondo.

Le nomination, che riflettono alcune delle prestazioni di spicco ottenute ai Campionati Mondiali di Atletica Leggera di Budapest 23, nei circuiti della Diamond League e del Continental Tour Gold, nelle corse su strada Label e in altri eventi in tutto il mondo, saranno seguite da una prima procedura di votazione che si chiuderà alla mezzanotte di sabato 28 ottobre, e porterà alla definizione dei 5 finalisti per entrambe le due principali categorie

Nel corso di tale ambito iniziale il World Athletics Council e la World Athletics Family esprimeranno i loro voti via e-mail, mentre i tifosi di tutto il mondo potranno votare online attraverso le piattaforme dei social media di World Athletics, mettendo un mi piace che varrà come voto sui grafici individuali di ogni candidato pubblicati su Facebook, X, Instagram e YouTube.

Il voto del World Athletics Council conterà per il 50% del risultato, mentre i voti della World Athletics Family e del pubblico conteranno ciascuno per il 25% del risultato finale, con la comunicazione delle cinque donne e dei cinque uomini finalisti che avverrà il 13 e 14 novembre, per poi instaurare l’ultimo passaggio della procedura che determinerà i due vincitori che saranno annunciati sulle piattaforme dei social media di World Athletics l’11 dicembre.

Ieri la massima federazione mondiale ha diramato i nomi delle 11 straordinarie atlete che si sono particolarmente distinte in questo 2023, e di seguito ve le indichiamo citando i risultati più eclatanti ottenuti, mentre oggi o domani verranno resi noti i nominativi maschili.