L’analisi sulle prestazioni degli atleti azzurri agli Europei di Monaco

Crippa leader assoluto della squadra azzurra nella manifestazione continentale tedesca

Il mezzofondista trentino di origini etiopi, Yeman Crippa, è stato certamente il grande protagonista della brillante spedizione azzurra ai Campionati Europei svoltisi a Monaco di Baviera, con le sue 2 medaglie conquistate, quella d’oro sui 10.000 metri e quella di bronzo sui 5000.

Yeman aveva rinunciato a disputare i mondiali in Oregon per alcuni piccoli problemi fisici che gli avevano consigliato di puntare tutte le sue energie sulla manifestazione continentale, e tale scelta è stata ampiamente premiata con il massimo risultato ottenibile, visto che sui 10.000 partiva con il miglior tempo di accredito, mentre sui 5000 era comunque totalmente chiuso per la vittoria finale dal campione del mondo Jacob Ingebrigtsen.

Quello di Yeman è stato il terzo oro, in ordine cronologico, ottenuto dall’Italia mentre il primo era stato conquistato sui 100 metri da Marcell Jacobs che, a dispetto di una condizione teoricamente non ottimale in virtù dei problemi muscolari dichiarati, ha dominato la finale con l’eccellente crono di 9″95, sua miglior prestazione dell’anno.