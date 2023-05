La staffetta 4×100 inizia da un ottimo 38″38 anche senza Jacobs

I campioni olimpici entrano per ora nelle sedici posizioni utili per la qualificazione ai mondiali ungheresi

La staffetta azzurra 4×100 maschile, chiamata ieri nel corso del meeting Florence Sprint Festival Relays nello Stadio Ridolfi di Firenze, al primo tentativo per raggiungere la qualificazione ai prossimi mondiali di Budapest ad agosto, ha chiuso la propria gara con l’eccellente crono di 38″38 che, nelle liste iridate utili per ottenere il pass iridato, le permette ora di essere al 14esimo dei 16 posti disponibili per accedere alla manifestazione ungherese, tempo che potrà essere ovviamente migliorato sino al 30 luglio quando si chiuderanno i termini per definire le graduatorie di accesso.

La formazione azzurra era la stessa della vittoriosa finale olimpica di Tokyo 2020, con Matteo Melluzzo al posto di Marcell Jacobs in seconda frazione, quindi Lorenzo Patta in prima, Fausto Desalu in terza e Filippo Tortu sul rettilineo finale.

Intervistati dopo la gara i 4 protagonisti si sono dichiarati soddisfatti e fiduciosi per il futuro di poter nettamente migliorare il tempo di oggi, sia per una naturale crescita di condizione che per il fatto di poter essere ancor più precisi in alcuni cambi.