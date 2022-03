La seconda giornata dei mondiali di marcia a squadre

Lo svedese Karlstrom vince in mattinata la 35 km maschile

Nella notte italiana si sono disputate le due attese gare dei 35 km ai mondiali di marcia a squadre, in corso di svolgimento a Muscat in Oman, e nella prova maschile ha trionfato lo svedese Perseus Karlstrom con il crono di 2’36″14 davanti ai due spagnoli Alvaro Martin, che ha chiuso in 2’36″54, e Miguel Angel Lopez che era forse il favorito della vigilia, terzo in 2’37″27, in quanto aveva stabilito la migliore prestazione mondiale dell’anno sui 35 km con 2h27’53 ai Campionati nazionali di Lepe dello scorso 30 Gennaio.

Lopez vanta in carriera due medaglie d’oro ai Mondiali di Pechino 2015 e agli Europei di Zurigo 2014 sui 20 km, e guida il ranking mondiale di World Athletics proprio davanti a Martin, che ha percorso la distanza in 2h29’59” piazzandosi secondo alle spalle di Lopez a Lepe, ma oggi entrambi sono stati superati dal grande marciatore svedese specialista della 20 km.

La Spagna ha vinto, in ogni caso la classifica a squadre grazie anche all’11esimo posto di Marc Tur, quarto alle Olimpiadi sui 50 km.

Il migliore degli azzurri è stato Matteo Giupponi, quattordicesimo in 2’40″34, mentre Michele Antonelli è 28esimo con 2’46″32 e Riccardo Orsoni 39esimo in 2’51″56.

Giupponi si è piazzato ottavo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 sui 20 km e ha vinto l’argento sui 10000 metri in pista agli Europei Under 20 di Hengelo 2007 e il bronzo sui 20 km su strada agli Europei Under 23 di Kaunas 2009, mentre Antonelli ha vinto il primo titolo italiano della storia sulla 35 km lo scorso Ottobre a Grottamare.