La scomparsa di Andrea Barberi

E' mancato a soli 44 anni l'ex primatista italiano dei 400 metri

Una notizia molto triste ha scosso il mondo dell’Atletica Italiana a pochissimi giorni da Natale, la scomparsa a soli 44 anni di Andrea Barberi, grande specialista dei 400 metri di cui è stato primatista italiano per dieci anni dal 2006 al 2016.

Era nato a Tivoli il 15 gennaio 1979 ed era stato avviato all’atletica dall’ex specialista della marcia Riccardo Pisani che, come tecnico, lo aveva accompagnato verso una buona carriera internazionale, nella quale si ricordano soprattutto il quinto posto agli Europei di Göteborg 2006 e la quinta posizione agli Europei indoor di Birmingham 2007.

Il suo primato nazionale sul giro di pista ottenuto nel 2006 con 45″19 al Meeting di Rieti, venne considerato un evento in quanto cancellò il precedente di Mauro Zuliani di ben venticinque anni prima ma, l’atleta, va certamente ricordato agonisticamente anche per gli otto titoli italiani consecutivi all’aperto e i due al coperto, oltre che per le venticinque volte in cui ha indossato la maglia della Nazionale, tra cui in tre edizioni dei Mondiali.