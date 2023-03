La rivincita tra Weir e Fabbri nella Coppa Europa di lanci a Leiria

SPRINTNEWS

Grande attesa in Portogallo anche per Sara Fantini nel martello

Con la stagione indoor praticamente agli sgoccioli, primi grande appuntamento all’aperto della nuova stagione internazionale con la Coppa Europa di lanci che si svolgerà da oggi a domani a Leiria in Portogallo, tra lo stadio Magalhães Pessoa e il Centro nazionale dei lanci, e vedrà la presenza di ventuno azzurri tra cui su tutti il campione europeo nel getto del peso indoor, Zane Weir, il suo amico e compagno di allenamento Leonardo Fabbri, ma anche la medaglia di bronzo europea a Monaco 2022 nel lancio del martello, Sara Fantini, che ricordiamo anche quarta ai Mondiali di Eugene sempre dello scorso anno. Tra Weir e Fabbri, quella di domani pomeriggio dalle 17.30 ora italiana, sarà praticamente la bella dopo le ultime due gare in cui lo specialista fiorentino ha conquistato il titolo nazionale ad Ancona davanti all’italo sudafricano che, invece, ha trionfato in Turchia dove Leonardo non è riuscito a trovare nella finale nemmeno un lancio valido anche se, per la forza che si sentiva dentro e la condizione mostrata sino ad allora in stagione, avrebbe potuto lottare certamente per la vittoria finale.

La pedana di Leiria, peraltro, si addice molto a Weir che proprio l’anno scorso nella stessa manifestazione aveva vinto con il suo personale all’aperto di 21.99, da una settimana diventata la sua seconda misura di sempre, per cui sarà certamente una nuova occasione per provare a fare ancora meglio e gli stimoli non mancheranno di certo perché, oltre a Fabbri, ci saranno l’ucraino bronzo a Istanbul Roman Kokoshko, il lussemburghese Bob Bertemes che invece nell’occasione continentale non aveva saputo tenere fede al 21,93 stagionale, ma anche l’esperto polacco Michal Haratyk. Nelle altre gare assolute degli uomini da segnalare, nel lancio del disco, la presenza dello sloveno campione del mondo Kristjan Ceh con l’Italia che schiera il debuttante Alessio Mannucci, quest’anno cresciuto fino a 61.42, con Giovanni Faloci.