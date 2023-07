La 4×100 vola ai Mondiali con un eccellente 38″04

Ottima prova della 4×100 italiana maschile nella gara speciale inserita ieri sera all’interno dei Campionati Italiani under 20 dove, l’inedito quartetto, formato da Roberto Rigali, Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Samuele Ceccarelli, ha ottenuta con certezza quasi assoluta la qualificazione per i Mondiali di Budapest grazie al crono di 38″04, terzo tempo di sempre nella storia della disciplina, inferiore soltanto ai due delle Olimpiadi di Tokyo. L’Italia ha così migliorato nettamente il 38″38 corso in maggio, scavalcando in un colpo solo cinque nazionali nella Road To Budapest e firmando il secondo tempo di ripescaggio su 8, cosa che salvo clamorose sorprese dovrebbe metterla al riparo da ogni rischio. Al termine della gara, tra l’euforia generale, ci si è accorti che Tortu era a terra dolorante a metà curva e, solo dopo alcuni minuti, si è rialzato con il braccio destro fasciato. Si era pensato in un primo momento a un infortunio muscolare che, se fosse stato confermato, avrebbe inevitabilmente compromesso il resto della stagione del velocista azzurro, ma invece si è poi capito che nell’eccitazione e nella gioia dell’avere visto il crono finale, Filippo ha esultato talmente tanto da fargli uscire la spalla con un conseguente forte dolore ma, fermo restando i dovuti accertamenti da fare oggi, non dovrebbe essere un problema particolarmente lungo da risolvere, anche se presumibilmente la sua partecipazione agli assoluti della prossima settimana salterà. Dietro alla formazione azzurra assoluta, ancora una grande prova della staffetta under 23 che ha migliorato la miglior prestazione italiana di categoria, dopo quella di sabato scorso a Espoo, con tre quarti del team campione d’Europa di categoria formato da Eric Marek, Matteo Melluzzo, Marco Ricci, e in ultima frazione con l’ostacolista Lorenzo Simonelli, per il risultato finale di 38″76 migliore di 16 centesimi rispetto al precedente 38″92.