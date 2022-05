Knighton sempre più vicino a Bolt

Ha già sottratto al grande Usain i due principali record mondiali giovanili sui 200 metri

Il velocista statunitense Erriyon Knighton, che ha compiuto 18 anni lo scorso 29 gennaio, viene indicato da tempo come l’erede del mitico Usain Bolt a cui ha già sottratto l’anno scorso due primati del mondo, sia pur a livello giovanile, prima quello dei 200 metri under 18, e poi addirittura quello under 20 realizzando un impresa sensazionale visto che lo ha fatto mentre gareggiava ancora nella categoria degli under 18.

L’altro giorno, però, il fenomenale velocista statunitense è andato ogni più inimmaginabile aspettativa, visto che è ancora solo un atleta juniores al primo anno di categoria, e ha dato una spaventosa dimostrazione del suo infinito valore, a Baton Rouge in Louisiana, correndo il mezzo giro di pista in 19″49 e diventando il quarto velocista al mondo nella storia dell’atletica su tale distanza, dietro a proprio a Bolt, all’altro giamaicano Yohan Blake e al suo connazionale USA Michael Johnson.

Knighton, che lo scorso 1° dicembre ha vinto il premio di World Athletics riservato al miglior atleta maschio emergente della stagione, superando la concorrenza di altri fenomenali giovani talenti quali su tutti l’ostacolista francese Sasha Zhoya, ha vissuto un 2021 dagli altissimi contenuti tecnici, culminato con la partecipazione olimpica nei 200 metri dove si è brillantemente qualificato per la finale, giungendo quarto dietro al sudafricano Andre De Grasse e ai suoi due connazionali Kenneth Bednarek e Noah Lyles.