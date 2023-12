Kipyegon la regina dei 1500 metri

SPRINTNEWS

Per la fenomenale keniana quest'anno tre record mondiali in un mese

Faith Kipyegon ha vinto due titoli olimpici a Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2021, e tre mondiali a Londra 2017, Eugene 2022 e Budapest 2023 nella sua straordinaria carriera sui 1500 metri, peraltro vincendo quest’anno anche quello sui 5000 metri, ma prima della stagione 2023 non aveva ancora stabilito record del mondo, riuscendo nel corso dell’ultima estate a colmare l’unica lacuna che mancava al suo curriculum migliorando non uno ma ben tre record iridati in un solo mese. La 29enne fenomenale keniana ha iniziato la stagione che si sta per concludere con la vittoria nella gara campestre di Eldoret sui 10 km, battendo molte delle migliori mezzofondiste keniane con oltre un minuto di vantaggio e poi, all’esordio stagionale nella Diamond League, ha vinto i 1500 metri al meeting di Doha in 3’58”57 con un ultimo giro cronometrato in 58”7. Kipyegon ha poi demolito di 96 centesimi di secondo il precedente record del mondo dell’etiope Genzebe Dibaba sui 1500 metri al Golden Gala allo Stadio Luigi Ridolfi di Firenze fermando il cronometro in 3’49”11 con passaggi di 62”8 ai 400 metri, 2’04”2 agli 800 metri e 3’05”28 ai 1200 metri e un ultimo giro in 58’8 ma va ricordato come, già nel corso del 2022, la fuoriclasse keniana avesse sfiorato di trenta centesimi di secondo il precedente primato correndo in 3’50”37 al meeting di Montecarlo.

Kipyegon non si è fermata e soltanto una settimana più tardi ha migliorato di 1 secondo e 42 centesimi di secondo il record del mondo dei 5000 metri detenuto da Letsenbet Gidey fermando il cronometro in 14’05”20 sulla pista dello Stadio Charlety di Parigi con un ultimo chilometro in 2’42”3 e un 400 metri finale in 60”6 ed è quindi diventata la seconda atleta nella storia, dopo l’azzurra Paola Pigni, a detenere contemporaneamente i record del mondo dei 1500 e dei 5000 metri e va considerato che, prima dell’impresa di Parigi, l’atleta aveva corso soltanto due gare sui 5000 in carriera nel 2015.