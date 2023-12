Kimeli e Chepkurui vittoriosi nella Mezza Maratona di Chonburi

La gara condizionata da caldo e umidità eccessiva

Mathew Kimeli e Gladys Chepkurui hanno realizzato una doppietta keniana nella Bangsaen21 Half Marathon, gara su strada del World Athletics Platinum Label svoltasi ieri nella città thailandese di Chonburi in condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli per i partecipanti, con grande caldo ed umidità che non hanno consentito riscontri cronometrici di particolare rilievo.

Nella gara maschile, Kimeli ha fatto parte di un gruppo di otto atleti che ha percorso i 5 km iniziali in 15’27 e i 10 in 31’01 e poi, dopo il 15° chilometro corso in 45’57, insieme a lui sono rimasti in testa il suo connazionale Amos Kipruto, vincitore della maratona di Londra del 2022, e l’etiope Tsegaye Getachew, il quale peraltro aveva anche fatto un tentativo di fuga solitaria.

Nell’ultimo km della gara, infine, sono rimasti in lizza per il successo finale Kimeli e Getachew, vincitore della maratona di Amsterdam dello scorso anno, con il keniano capace di lanciare la volata finale vincente a circa 500 metri per non essere più raggiunto e tagliare il traguardo in 1h03’39 con sei secondi di vantaggio sull’avversario etiope, mentre Kipruto, medaglia di bronzo mondiale di maratona nel 2019, si è classificato terzo in 1h03’52 e il keniano Nobert Kipkoech Kigen quarto in 1h04’35.