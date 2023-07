Kerley fuori dalla squadra statunitense dei 200 metri per i mondiali ungheresi

Il campione del mondo dei 100 metri solo quarto nei Trials sul mezzo giro di pista

La giornata conclusiva dei Campionati Statunitensi a Eugene ha emesso gli ultimi verdetti inappellabili nel senso che, soltanto i primi tre classificati di ogni gara, hanno staccato il biglietto per i Mondiali di Budapest di agosto in quanto è questa la dura legge dei Trials, che hanno fatto registrare come ogni anno risultati sensazionali e sorprese clamorose, oltre che tante belle storie come quelle di Cravont Charleston, vincitore sui 100 metri pur non avendo contratti di sponsorizzazione, e di Cordell Tinch, che in pochi mesi è passato dal titolo della Division II del NCAA alla qualificazione per la principale manifestazione iridata sui 110 metri ostacoli.

L’esclusione più eclatante dell’ultima sessione di gare sulla magica pista di Hayward Field è arrivata dai 200 metri, dove il 19enne fenomeno Erriyon Knighton ha vinto il primo titolo statunitense della sua carriera stabilendo la sua terza migliore prestazione con 19”72 mentre, gli altri due posti della squadra statunitense per i mondiali sono stati assegnati a Kenny Bednarek, secondo con 19”82, e al campione NCAA dei 100 metri Courtney Lindsey, terzo con 19”85.