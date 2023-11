Keith e Kiprop vittoriosi nel Cardiff Cross Challenge

SPRINT NEWS

Molto combattuta la gara maschile con un testa a testa fino alla fine

© Mediaset

La mezzofondista britannica Megan Keith, campionessa europea under 23 dei 5000 metri, ha ottenuto una vittoria netta nel Cardiff Cross Challenge, evento Gold del World Athletics Cross Country Tour, dimostrando di trovarsi molto a suo agio anche sul terreno della corsa campestre dopo aver il quinto posto ottenuto il mese scorso al Cross Internacional de Atapuerca, battendo tra l’altro avversarie di buon livello tra cui la favorita della vigilia, l’etiope Likina Amebaw, sul percorso previsto di 6400 metri.

La 21enne atleta, che ha iniziato il suo anno classificandosi terza alla Cross Cup de Hannut e poi ha corso per la Gran Bretagna ai Campionati Mondiali di Atletica Leggera di Bathurst, ha fatto registrare il tempo di 20’35 per vincere incontrastata sul percorso fangoso ma relativamente piatto e tortuoso del Llandaff Fields, con un vantaggio di 17 secondi sulla Amebaw, già vittoriosa quest’anno nel Cross Country Tour Gold ad Albufeira e Amorebieta, che ha chiuso in 20’52 davanti alla connazionale Asmarech Anleye all’altra etiope Meseret Yeshaneh, bronzo mondiale under 20 dei 3000 siepi, quarta a tre secondi di distanza, mentre l’altra britannica Jessica Warner-Judd, vincitrice a Cardiff nel 2017, si è piazzata quinta.

Le dichiarazioni di Keith: “È stato molto divertente. Avevo già corso qui e questa era la mia terza partecipazione perché adoro questo percorso e mi piace venire qui e correre molto forte, quindi è stata una giornata davvero positiva.”