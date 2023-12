Jebitok e Oukhelfen vincono il Cross di Venta de Banos

L'ultima prova Gold del 2023

La keniana Edinah Jebitok e lo spagnolo Abdessamad Oukhelfen hanno conquistato la vittoria al Cross di Venta de Banos, nona tappa del circuito World Athletics Cross Country Tour Gold che sta entrando ormai nel vivo della sua stagione e ricordiamo che la prossima gara di questo primario circuito sarà il Campaccio del prossimo 6 gennaio a San Giorgio su Legnano in provincia di Milano.

Jebitok ha spinto sull’acceleratore fin dalle fasi iniziali della gara femminile di 9.3 km costruendo un vantaggio di cinque secondi sulla statunitense Katie Izzo e sull’etiope Asayech Atichew, correndo il primo giro di 2200 metri in 7’20 con un vantaggio di 14 secondi sulla coppia formata delle inseguitrici e poi ha aumentato il ritmo accumulando un vantaggio di 21 secondi al secondo giro e di 30 secondi al terzo.

La keniana ha corso l’ultimo infine l’ultima parte della competizione in 7’14 e ha tagliato il traguardo con 42 secondi di vantaggio su Aiychew mentre Izzo si è classificata al terzo posto in 34’08 con dietro la spagnola Angela Viciosa, figlia del campione europeo dei 5000 metri Isaac Viciosa, che ha staccato la connazionale Cristina Ruiz nei metri finali concludendo al quarto posto in 35’05.