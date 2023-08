Iniziate a Chengdu le gare di atletica delle Universiadi

Federica Botter in finale nel giavellotto donne

Sono in corso di svolgimento a Chengdu, grande capoluogo della provincia sud-occidentale di Sichuan in Cina, le Universiadi 2023 riservate come noto a tutti gli atleti universitari, e ieri sono iniziate le gare dell’atletica con la presenza dei primi azzurri impegnati nella manifestazione.

Due sono state le italiane promosse in questo atto iniziale dell’evento riservato all’atletica, a cominciare dalla specialista del lancio del giavellotto, Federica Botter, che si è qualificata per la finale con la misura di 48,34 ottenuta al secondo tentativo, dopo aver iniziato la gara a 46,87 per poi concludere con 47.13, un risultato che le è valso il dodicesimo posto in classifica, l’ultimo utile per andare avanti.