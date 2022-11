Ingebrigtsen grande stella degli Eurocross di Venaria Reale

© Fidal/Colombo

Ci sarà anche il fenomenale mezzofondista norvegese, Jakob Ingebrigtsen, nei campionati europei di cross dell’11 dicembre prossimo nel Parco la Mandria di Venaria Reale in provincia di Torino. Il campione olimpico 2021 dei 1500 e campione del mondo 2022 dei 5000 metri, sarà certamente l’atleta di maggior valore assoluto e, tra l’altro, ricordiamo come sia uno dei 5 uomini ancora in lizza per l’assegnazione dell’oscar mondiale dell’atletica, che verrà annunciato tra pochissimi giorni. Ingebrigtsen, grande specialista delle corse in pista sia outdoor che indoor, ama correre sempre nel periodo della preparazione autunnale/invernale nelle campestri più importanti a livello internazionale e, a tal proposito, ricordiamo come nel suo palmares ci siano anche quattro vittorie consecutive agli Eurocross nella categoria under 20, la prima proprio in Italia, a Chia in Sardegna nel 2016, numeri da record per un atleta che non ha mai perso in questa competizione con cinque partecipazioni e cinque vittorie, di cui l’ultima proprio nella categoria assoluti l’anno scorso a Dublino in Irlanda.