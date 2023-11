Il ritorno di Marta Zenoni domenica nel Carsolina Cross

In gara anche l'ex primatista della maratona Faniel

Si correrà domenica a Sgonico in provincia di Trieste, l’edizione numero 48 del Carsolina Cross, a sole due settimane dai campionati europei di corsa campestre che si disputeranno in Belgio a Bruxelles, e sarà questa un’ennesima occasione per vedere all’opera atleti e atlete candidate a un posto nella squadra azzurra.

Come sempre l’evento più significativo sarà rappresentato dal cross lungo che si snoderà su un percorso di 10 km per gli uomini e di 7 per le donne, ma prima di evidenziare quelli che potranno essere i principali protagonisti di queste due gare, fa molto piacere trovare tra le iscritte alla gara femminile del cross corto prevista sui 2 km, Marta Zenoni, uno dei principali talenti dell’atletica italiana degli anni 2000, che per vari motivi non è riuscita ad esprimere ancora appieno tutto il suo enorme potenziale, e che ritorna in gara dopo oltre un anno in cui, il 15 febbraio scorso, è stata sottoposta a un intervento ai due tendini di Achille in contemporanea.

Per la ventiquattrenne atleta bergamasca, capace tra l’altro di salire due volte sul podio agli Europei under 23 nei 1500 metri con il bronzo del 2019 e l’argento del 2021, la possibilità di testare la sua attuale condizione ed anche di puntare a un posto nella staffetta mista 4×1500 metri degli Eurocross, che l’anno scorso regalò all’Italia un fantastico oro, trovando come avversarie nella gara di domenica Micol Majori che a Osimo ha conquistato il successo, Eleonora Vandi e la triestina Joyce Mattagliano.