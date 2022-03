Il ritorno dei quattro ragazzi d’oro

E’ iniziata ieri mattina, presso lo stadio Paolo Rosi dell’Acqua Acetosa a Roma, la settimana di raduno che si concluderà sabato 2 aprile, delle staffette azzurre 4×100 metri in vista dei prossimi fondamentali impegni della stagione quali, su tutti, i campionati del mondo di Eugene in Oregon (USA), e i campionati europei di Monaco di Baviera in Germania. Grande attenzione e curiosità, quindi, per il ritorno in pista per la prima volta dal 6 agosto 2021 dei quattro staffettisti, Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu, che 235 giorni fa hanno regalato all’Italia una leggendaria e indimenticabile medaglia d’oro al termine di una gara che ha tenuto tutti i tifosi con il fiato sospeso.

FIDAL