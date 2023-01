Il mito di Powel resiste da oltre 31 anni

l record del mondo del saltatore statunitense sembra durare in eterno

Il prossimo 10 novembre, Michael Anthony Powell, detto Mike ma anche il folletto di Filadelfia, città dove nacque appunto nel 1963, compirà 60 anni e da oltre 31 è il primatista del mondo del salto in lungo, da quando il 30 agosto del 1991 superò in un epico duello, che ancora oggi è ricordato come una delle più belle gare nella storia dell’atletica, il figlio del vento Carl Lewis con la misura di 8,95m, e conquistò la prima delle sue due vittorie in un campionato del mondo.

Powell conquistò un’altra medaglia d’oro ai Mondiali di Stoccarda 1993, una di bronzo in quelli di Göteborg 1995, ma anche due argenti ai Giochi olimpici di Seul 1988 e Barcellona 1992, in entrambi i casi preceduto dal suo grande rivale Lewis.

Benché detenga questo storico primato da così tanto tempo, Mike è ricordato meno di altri celebri saltatori in lungo quali ovviamente lo stesso Lewis, Bob Beamon a cui lo stesso Powel tolse il record quel giorno dell’agosto 1991, e Ivan Pedroso, lo straordinario specialista cubano, vincitore di 1 Olimpiade, 4 Campionati del Mondo all’aperto e 5 al coperto, che riuscì anche a superare di 1 centimetro il record dello statunitense, nel 1995 in un meeting al Sestriere, ma il cui risultato venne annullato per una grave anomalia da parte di un giudice italiano che aveva coperto l’anemometro di misurazione del vento irregolare.