Il mezzofondo veloce mondiale nel 2022

La retrospettiva delle gare sugli 800 e 1500 metri

E’ difficile trovare, tra le quattro discipline totali del mezzofondo veloce in pista, una che abbia suscitato poche emozioni in un 2022 pieno di risultati di grandissimo spessore tecnico e allora vogliamo semplicemente seguire, nel racconto della stagione passata, un criterio che parta dalla distanza minore del doppio giro di pista, gli 800 metri, iniziando dalle donne che hanno dato vita a duelli entusiasmanti con particolare riguardo alle due principali protagoniste dell’anno, la statunitense Athing Mu e la britannica Keely Hodgkinson, entrambe accomunate dal fatto di avere solamente 20 anni di età.

Mu, dopo aver vinto l’oro olimpico in Giappone a soli 19 anni, è diventata la più giovane atleta ad aver mai vinto sia il titolo mondiale che quello a cinque cerchi in una gara di atletica individuale, avendo tenuto testa alla Hodgkinson per assicurarsi la vittoria in patria ai campionati mondiali in Oregon.

Con il crono di 1’56″30 che le è anche valso la miglior prestazione mondiale stagionale, Athing ha mantenuto la sua imbattibilità e una striscia di vittorie all’aperto che risale al settembre 2019 mentre, la sua coetanea Hodgkinson, ha conquistato un altro secondo posto mondiale, arrivando seconda in 1’56″38 davanti a un’altra giovane mezzofondista, la 22enne keniana Mary Moraa, scesa per la prima volta sotto l’1’57 con il personale di 1’56″71 per il bronzo ma, da non dimenticare, il quarto posto di un’altra ventenne, l’etiope Diribe Welteji, che è rimasto appena fuori dal podio con il proprio record di 1’57″02.