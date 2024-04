Il keniano Kipkosgei vince la maratona di Milano

Nella prova femminile successo dell'etiope Memuye

Grande spettacolo di pubblico, con nuovo record di presenze di 8545 iscritti, per la ventiduesima edizione della Milano Marathon disputata con partenza e arrivo in piazza Duomo in una giornata di sole che ha portato anche tanti tifosi a seguire la manifestazione per incoraggiare i partecipanti, a iniziare dalla gara maschile vinta dal keniano Titus Kimutai Kipkosgei che si è imposto migliorando il proprio primato personale con 2h07’12, davanti al connazionale Raymond Kipchumba Choge secondo in 2h07’36 e all’ugandese Andrew Rotich Kwemoi, vincitore della scorsa edizione, questa volta terzo in 2h07’52.

Ritmo sostenuto fin dall’avvio con un passaggio di 29’56 ai 10 km per un gruppo di una dozzina di atleti, quindi 1h03’43 ai 21,097 km e, poco dopo il 30° passato in 1h30’51, vi è stata un’ulteriore selezione con un quartetto in fuga composto da Kwemoi, Kipkosgei, Choge e Isaac Kipkemboi Too, alla fine settimo in 2h11’16.

La sfida per la vittoria si è accesa al 34° km con l’azione dirompente di Kwemoi che poco prima del 38° è stato ripreso da Kipkosgei che è passato in testa e non l’ha più mollata per correre verso il traguardo in solitaria, mentre verso l’ultimo chilometro l’ugandese ha pagato l’attacco ed è stato superato anche da Choge.