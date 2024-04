Il Firenze Sprint Festival inaugura la stagione italiana all’aperto

SPRINTNEWS

Sabato subito in gara Chituru Ali finalista mondiale dei 60 indoor

Dopo le iniziali gare all’aperto della nuova stagione in pista, sabato primo importante meeting nazionale in un impianto prestigioso quale lo Stadio Ridolfi con il Firenze Sprint Festival, primo di due eventi con il secondo dei quali il 18 maggio, che sarà onorato dalla presenza del campione olimpico dei 100 metri e della 4×100 Marcell Jacobs. Nel capoluogo toscano, intanto, ci sarà l’opportunità di vedere subito all’opera uno dei grandi talenti della velocità azzurra, Chituru Ali che, dopo un 2023 molto sfortunato per problemi fisici, ha ricominciato alla grande nella stagione indoor su una gara a lui certamente non congeniale per la sua altezza di 1.98, i 60 metri, dove ha realizzato il proprio personale con 6″53 ed ottenuto una brillante finale mondiale a Glasgow in Scozia, al cospetto di atleti quali Christian Coleman e Noah Lyles.

Per il velocista lombardo di Como, che da un paio di anni vive e si allena a Roma con Claudio Licciardello uno degli ideatori del circuito Sprint Festival, ci sarà un interessante test sulla distanza spuria dei 150 metri per attaccare il suo limite di 15″17 del 2022, ma anche presumibilmente la migliore prestazione italiana di Fausto Desalu, il 15″07 realizzato sempre nel 2022 dal campione olimpico della staffetta, con un grande stimolo che gli deriverà dall’avere quale principale avversario, il cingalese compagno d’allenamento Yupun Abeykoon. Nella gara dei 100 metri maschili curiosità per la sfida tra due giovani di grandi prospettive quali Eric Marek e Matteo Melluzzo, compagni della staffetta 4×100 oro agli Europei under 23 ma anche detentrice del record nazionale di categoria insieme, tra gli altri due, a Marco Ricci presente sui 200 metri insieme a Edoardo Scotti, mentre nei 300 ci sarà Riccardo Meli e nei 400 Vladimir Aceti, Giuseppe Leonardi e Lapo Bianciardi.