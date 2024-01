Il fine settimana indoor nei palazzetti italiani

In gara ad Ancona Sonia Malavisi nell'asta e Alessia Trost nell'alto

Secondo fine settimana dedicato a tanti meeting al coperto in Italia con il debutto già annunciato della saltatrice Larissa Iapichino ad Ancona, con un test sui 60 metri dove verrà sfidata tra le altre dal giovanissimo talento della velocità, la diciassettenne Alice Pagliarini, capace l’anno scorso di scendere a 7″38, ma saranno tanti gli atleti di buon livello tecnico che gareggeranno nei vari palazzetti, al fine di ottenere i minimi di qualificazione che li possano portare ai campionati nazionali assoluti che si disputeranno a metà febbraio.

Al PalaCasali oggi pomeriggio sarà in gara nei 400 metri Rebecca Borga, dopo il personale di 7″43 ottenuto sui 60 pochi giorni fa proprio ad Ancona, mentre nell’asta sarà presente la specialista Sonia Malavisi che se la vedrà in particolare con Maria Roberta Gherca, mentre domani sempre nel capoluogo marchigiano, da seguire con interesse pure i 60 maschili con il campione europeo under 23 della 4×100 Marco Ricci, oltre che Nicholas Artuso e Angelo Ulisse e soprattutto, nell’alto, il debutto stagionale di Alessia Trost atleta di indiscutibile talento pur se reduce da qualche stagione agonisticamente complicata.