Il debutto di Ceccarelli sui 60 di Dortmund

Il campione europeo della specialità testa la condizione in vista dei Mondiali di Glasgow

Samuele Ceccarelli, dopo l’annunciato esordio test di dicembre sui 50 metri di Modena poi annullato in quanto c’era un clima freddo all’interno dell’impianto emiliano dove ha preferito non prendere rischi, debutterà ufficialmente sabato prossimo 20 gennaio in un meeting Bronze di World Indoor Tour a Dortmund, su quei 60 metri che l’anno scorso a Istanbul gli hanno regalato una fantastica medaglia d’oro con 6″48 in finale dopo il 6″47 della semifinale. Per il campione europeo, quindi, inizia una stagione al coperto da atteso protagonista che lo vedrà gareggiare allo Sparkassen Indoor Meeting per un doppio impegno sul rettilineo, con la batteria prevista alle 16.45 e la finale alle 17.55, trovando contro avversari di rispetto quale soprattutto lo svedese Henrik Larsson, terzo nella finale continentale di Istanbul dietro a lui e a Marcell Jacobs, i tedeschi Joshua Hartmann e Aleksandar Askovic oltre che l’olandese Joris Van Gool.

Il cammino che condurrà Ceccarelli fino alla rassegna iridata di Glasgow in programma dall’1 al 3 marzo, con ambizioni tutte da scoprire e da valutare gara per gara, passerà il 30 gennaio a Ostrava, l’11 febbraio a Parigi, il 18 agli Assoluti di Ancona, il 23 a Berlino.