Il debutto delle staffette veloci azzurre nel Firenze Sprint Festival

Domenica 7 maggio tutti gli occhi puntati sulla 4x100 oro olimpica senza Jacobs

Si svolgerà, domenica prossima 7 maggio, l’atteso debutto stagionale della 4×100 azzurra maschile, nell’ambito del meeting Florence Sprint Festival Relays che si disputerà nello Stadio Ridolfi di Firenze, con anche altre 5 gare di staffette veloci riservate alla formazione B degli uomini, a quella A e B delle donne, ed alle due giovanili della 4×100 maschile under 20 e di quella femminile under 18. Come ampiamente annunciato da tempo, tra gli uomini, non sarà presente il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs, il cui sostituto non è stato ancora annunciato ma dovrebbe essere uno tra Matteo Melluzzo e Marco Ricci, con maggiori possibilità per il primo, mentre ci saranno nelle loro abituali frazioni le altre medaglie d’oro a cinque cerchi, Lorenzo Patta in prima, Fausto Desalu in terza e Filippo Tortu sul rettilineo finale. L’obiettivo dei velocisti azzurri sarà quello di ottenere un tempo utile alla qualificazione per i Mondiali di Budapest, migliorando l’attuale posizione delle liste iridate dove, al momento, l’ultimo crono anche se per ora poco significativo è quello del Belgio con 38″73, ma ovviamente tutto può succedere nelle prossime settimane sino al 30 luglio quando si chiuderà il termine per definire le graduatorie di accesso.

Quella di domenica sarà la prima delle tre occasioni, con a seguire quella della Diamond League di Parigi del 9 giugno, e infine nel corso dei Campionati Europei a squadre che si disputeranno a Chorzow dal 23 al 25 giugno. Per la 4×100 donne, bronzo europeo a Monaco di Baviera e finalista mondiale a Eugene, la qualificazione per i prossimi campionati iridati è già invece stata acquisita, per cui l’evento di Firenze sarà solo un’occasione per provare ancora una volta i cambi e cercare, comunque, subito un buon crono.