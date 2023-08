Il debutto del 18enne Furlani nel salto in lungo maschile

SPRINTNEWS

Il più giovane azzurro della squadra alla ricerca della finale per continuare a stupire

Dopo la fantastica serata di ieri con il trionfo nel salto in alto di Gianmarco Tamberi, capace di regalarsi l’ultimo trofeo di una carriera ormai leggendaria, ritorna oggi il programma completo di gare dei mondiali di Budapest, con la doppia sessione mattutina e serale, che inizierà per i colori azzurri con le batterie degli 800 metri donne dove saranno impegnate dalle 10.05 Elena Bellò ed Eloisa Coiro, con l’obiettivo delle semifinali, mentre dopo 10 minuti inizieranno le qualificazioni del salto con l’asta uomini dove Claudio Stecchi punterà alla finale per poi cercare di far valere al meglio la sua eccellente condizione in una gara dove, a parte il fenomeno Duplantis, nessuno sembra imbattibile. Grande emozione alle 11.15 per il debutto in un massima competizione mondiale del super talento azzurro Mattia Furlani, il più giovane atleta della squadra italiana presente con i suoi 18 anni, il quale reduce dal recente successo agli europei under 20 di Gerusalemme, cercherà di fare esperienza puntando per cominciare alla finale assolutamente alla sua portata per poi provare a continuare a sognare, con l’ulteriore carica in più datagli dall’oro del suo capitano Tamberi nella specialità che tanto ama, con cui aveva iniziato l’atletica ad alti livelli, e ha sempre un posto speciale nel suo cuore.

Dalle 11.20 le qualifiche dei 200 metri femminili con la presenza azzurra di Dalia Kaddari, apparsa agli assoluti di Molfetta in ottima forma dopo qualche incertezza ad inizio di stagione, la quale correrà alle 11.55 in sesta corsia nella sesta batteria. Dalle 12.15 i 200 maschili con nella prima batteria Fausto Desalu in terza corsia, mentre alle 12.50 sarà impegnato nella sesta sempre in terza corsia, Filippo Tortu, anche lui come Kaddari apparso in ottime condizioni ai campionati italiani in Puglia. Nella seduta di gare pomeridiane, dalle 19.02, spostate rispetto al programma originario che le vedeva la mattina, le semifinali dei 5000 donne con la presenza della regina del mezzofondo italiano Nadia Battocletti, che punterà decisamente alla finale in un contesto estremamente competitivo, mentre dovrebbe esserci anche Ludovica Cavalli, splendida finalista dei 1500, ma la sua presenza è in forse in considerazione della stanchezza accumulata nei tre giorni precedenti con tre gare tiratissime.