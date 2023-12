Il calendario Gold del Continental Tour 2024

La prima grande gara all'aperto dell'anno in pista a Melbourne

© sprintnews Partirà da Melbourne in Australia, dall’altra parte dell’emisfero globale rispetto all’Europa, la serie di meeting Gold del Worlds Athletics Continental Tour 2024, il secondo principale circuito di gare di atletica in pista all’aperto del panorama mondiale, dopo la Diamond League, nella fattispecie il 15 febbraio in occasione del Maurie Plant Meet che accoglierà come sempre importanti atleti internazionali come l’anno scorso quando, sui 100 metri, vi fu il debutto con vittoria del campione del mondo di Eugene 2022, lo statunitense Fred Kerley.

Il tour del prossimo anno prevede più di 190 incontri, suddivisi in quattro livelli quali Gold, Silver, Bronze e Challenger e proprio da uno di quest’ultimo citato si comincerà ufficialmente il 20 gennaio in Nuova Zelanda ad Hastings con il Potts Classic presso l’Hawkes Bay Sports Park.

Per la cronaca lo status di ogni evento è determinato dalla qualità della competizione e dai premi in denaro offerti e, per quanto riguardo quello più alto del Gold, si svolgeranno 12 eventi distribuiti in cinque delle sei aree continentali, mentre il calendario completo prevede attualmente anche 27 incontri Silver, 62 Bronze e 89 Challenger, che verranno aggiunti man mano che la stagione avanza.

Tra gli atleti che hanno già confermato la propria partecipazione all’evento australiano di febbraio ci sarà anche il campione del mondo 2022 dei 1500 metri, il britannico Jake Wightman ma a breve saranno annunciati anche gli altri protagonisti maggiormente attesi.