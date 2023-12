Il calendario delle Diamond Disciplines 2024

La prima gara il 20 Aprile a Xiamen in Cina

Wanda Diamond League ha pubblicato il programma dettagliato delle specialità che assegneranno i punti per la qualificazione alle finali in programma il 13 e il 14 Settembre allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, in una stagione che inizierà il prossimo 20 Aprile a Xiamen in Cina con un programma che prevede i 100 metri maschili, i 200 metri femminili, i 100 metri ostacoli femminili e i 110 metri maschili.

Ciascuna specialità sarà presente in almeno quattro meeting del circuito fino ad un massimo di otto appuntamenti.

A causa di lavori di rinnovamento due meeting saranno organizzati in sedi diverse rispetto alle città che avevano ospitato questi appuntamenti nel 2023, il meeting Mohamed VI International del 19 Maggio che si trasferirà da Rabat a Marrakesh, mentre la tappa di Shanghai del 27 Aprile si svolgerà a Suzhou.

Il meeting Athletissima di Losanna ospiterà il City Event dedicato al salto con l’asta maschile il 21 Agosto a Ouchy in riva al lago Lemano il giorno prima del tradizionale appuntamento svizzero allo Stadio della Pontaise.