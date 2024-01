Ihemeje questa sera impegnato nel triplo in Arizona

SPRINTNEWS

Il saltatore azzurro pronto alle sfide della nuova stagione

Tra i primi grandi nomi dell’atletica italiana che iniziano in questo periodo a gareggiare per testare la condizione in vista di un 2024 ricco di impegni entusiasmanti quali gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi, ma non vanno certo dimenticati i Mondiali al coperto di Glasgow, questa sera italiana anche se la gara di fatto si svolge di giorno in quanto lui vive e studia negli States, inizia la stagione agonistica di Emmanuel Ihemeje, saltatore azzurro che è stato due volte finalista nel triplo delle più recenti edizioni dei Mondiali con il quinto posto di Eugene e l’ottavo di Budapest.

Il venticinquenne atleta nativo di Carrara da genitori nigeriani, ma cresciuto a Zinfonia in provincia di Bergamo, sarà impegnato alle ore 22 italiane al Friday Night Axe ‘Em Open di Flagstaff, in Arizona, primo appuntamento del suo 2024 e si cimenterà in un test con rincorsa molto ridotta, probabilmente 6 appoggi, per iniziare a prendere confidenza con il clima-gara e proiettarsi verso gli impegni di una ricca stagione, peraltro gareggiando nello stesso meeting anche nella gara dei 60 metri. Ihemeje che vive per motivi di studio e si allena a Los Angeles, si è migliorato fino a 17,29 nella passata stagione a Walnut, in aprile, nella stessa giornata in cui ha raggiunto anche i 17,47 ventosi (+2.8) mentre, ai Mondiali di Budapest, ha ottenuto la finale con 16,91 per poi replicare la stessa misura nel turno decisivo, confermando un posto tra i grandi del triplo a livello internazionale.