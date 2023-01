Iapichino vince a Valencia nel lungo con 6,45

SPRINTNEWS

La saltatrice azzurra si impone nei Campionati del Mediterraneo under 23 indoor

Nella prima manifestazione internazionale dell’anno in pista, i Campionati del Mediterraneo under 23 al coperto disputati a Valencia, in Spagna, due successi individuali per l’Italia grazie ai saltatori, Larissa Iapichino che si è imposta nella gara del lungo femminile, ed Edoardo Stronati che ha vinto quella dell’alto maschile. C’era grande attesa per il debutto stagionale nel lungo della Iapichino, dopo l’esordio della settimana prima sui 60 metri piani dove aveva sperimentato la velocità di base con il personale di 7″47, e la ventenne fiorentina ha dimostrato di essere in una buona condizione realizzando la misura vincente di 6,45 al secondo turno, senza poi riuscire a migliorarsi ma avendo la vittoria ampiamente in tasca vista la distanza dalle sue due avversarie più vicine, le spagnole Tessy Ebosele seconda con 6,24 e la connazionale Evelyn Yankey terza con 6,18. Il 18enne junior Stronati invece si è imposto con un salto di 2.17 metri, a tre centimetri dal suo miglior risultato in carriera, imponendosi sul francese Jason Bayindoula, autore di un 2,14 alla prima prova mentre è stato il francese Paul Metayer con 2,08. Una vittoria che dà certamente fiducia al giovane lombardo, già capace di salire a 2,20 outdoor nella scorsa stagione.

Degli altri due azzurri facenti parti della squadra nazionale assoluta come Iapichino, nei 60 metri coglie il record personale Matteo Melluzzo con 6″74, con un progresso di tre centesimi che gli regala la terza posizione, la stessa di Lorenzo Benati che nei nei 400 metri chiude in 47″71. Due secondi posti dai concorsi, con Riccardo Ferrara nel peso con un lancio di 18,75 e Federico Bruno nel triplo con la misura di 15.70, mentre chiudono terze anche la velocista Hope Esekheigbe con 7″43 nei 60 metri, Laura Rami nei 400 con 55″11, l’astista Giulia Valletti Borgnini con un salto di 4,15 e Sofia Bella con 2’10″64 sugli 800 metri, per un medagliere finale della squadra azzurra di 2 ori, 2 argenti e 6 bronzi.