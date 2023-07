Iapichino super star della squadra azzurra per gli Europei under 23 di Espoo

La saltatrice azzurra reduce dai due trionfi in Diamond League gareggerà nella competizione finlandese

Larissa Iapichino, pur non avendo ancora compiuto 21 anni, si sta sempre più affermando nel panorama mondiale assoluto del salto in lungo femminile, dopo aver ottenuto straordinari risultati a livello allieva e juniores tra cui, su tutto, ricordiamo il record del mondo under 20 indoor con 6,91 realizzato ad Ancona il 20 febbraio 2021, a soli 18 anni.

Nel 2023 l’atleta fiorentina, allenata dal papà Gianni e figlia come tutti sanno di Fiona May, ha già raggiunto eccellenti traguardi come la medaglia d’argento agli Euroindoor di Istanbul a marzo, dove ha ottenuto il proprio nuovo personale di 6.97, e poi vincendo già due gare di Diamond League, a Firenze nel corso del Golden Gala Pietro Mennea e a Stoccolma domenica scorsa, lasciandosi alle spalle le due più forti specialiste del mondo quali la tedesca Malaika Mihambo e la serba Ivana Spanovic-Vuleta, detentrici di tutti i più importanti trofei iridati e continentali degli ultimi anni.

L’obiettivo di Larissa, a questo punto, sarà certamente quello di puntare molto in alto nei prossimi mondiali di Budapest in Ungheria, dal 19 al 27 agosto ma nel frattempo, in un percorso di avvicinamento a tale fondamentale appuntamento dell’anno e prima di esibirsi anche nei Campionati Italiani di Molfetta a fine luglio, è stata annunciata la presenza della saltatrice azzurra nella squadra che gareggerà a Espoo in Finlandia, dal 12 al 16 luglio, nell’ambito dei Campionati Europei under 23.