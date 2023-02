Iapichino si arrende solo alla regina Mihambo nel lungo di Berlino

Per la ventenne saltatrice azzurra un ottimo 6,69 nell'Istaf della capitale tedesca

© sprintnews Ottima prova in un contesto internazionale di altissimo livello da parte di Larissa Iapichino che, nel salto in lungo dell’Istaf di Berlino, prova Silver del World Indoor Tour, ottiene un prestigioso secondo posto con la misura di 6.69, a soli 3 centimetri dalla sua miglior misura della stagione, battuta solo dalla fenomenale campionessa olimpica e mondiale, la tedesca Malaika Mihambo, sempre in testa nella gara ma che allunga solo all’ultimo salto con 6,81.

Battute nella classifica finale della gara, dalla ventenne primatista del mondo juniores al coperto, atlete del calibro della britannica Jazmin Sawyers che ha saltato la stessa misura di Larissa ma con una seconda peggiore misura, della serba Ivana Vuleta oro mondiale indoor, quarta con 6,66 e, tra le altre, anche dell’ucraina Maryna Bekh-Romanchuk che ha ottenuto 6,56.

Un altro eccellente risultato per i colori azzurri è arrivato, ieri sera, dai 60 metri piani dove il 23enne Samuele Ceccarelli ha dimostrato che il suo recente personale realizzato ad Ancona il 15 gennaio scorso, con 6″61, non era stato un caso e ha fatto ancor meglio con il tempo di 6″58 nella finale, dopo aver corso in 6″63 la batteria.

Per il velocista toscano, che già aveva il minimo per gli Euroindoor e adesso lo ha ampiamente rafforzato, un ottimo quarto posto in una gara in cui ha impressionato il britannico Reece Prescod con un eccellente 6″49 che rappresenta il suo personale sulla distanza, gli fa eguagliare la migliore prestazione mondiale dell’anno e lo proietta come uno dei principali avversari di Marcell Jacobs nelle gara europea di Istanbul che si svolgerà nella giornata del 4 marzo prossimo.

Davanti all’ottimo azzurro che, con il suo crono è diventato l’ottavo italiano di tutti i tempi eguagliando il tempo che Filippo Tortu realizzò nel 2019, brillanti anche i due tedeschi, Joshua Hartmann secondo in 6″53 e anche lui al personale, e Julian Wagner terzo con 6″56, mentre al quinto posto si è piazzato l’altro atleta di casa Owen Ansah con 6″59 e sesto il bronzo europeo dei 100 metri, il britannico Jeremiah Azu con 6″68.