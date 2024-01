Iapichino anticipa a sabato in Spagna il debutto nel lungo

SPRINT NEWS

Primo importante test per la saltatrice azzurra in vista dei Mondiali di Glasgow

Dopo il debutto stagionale in una gara test sui 60 metri, giusto per verificare l’accelerazione e la velocità di base in funzione della rincorsa, Larissa Iapichino, che nei due sprint fatti al Palacasali di Ancona lo scorso 14 gennaio ha pure migliorato due volte il proprio personale sino a 7″45, avrebbe dovuto esordire nella sua specialità del salto in lungo il 4 febbraio a Dusserdolf, dove peraltro proprio ieri è stata confermata la presenza dell’altro grande talento della disciplina in Italia, Mattia Furlani, ma il suo staff ha deciso di anticipare di 8 giorni tale prima gara dell’anno nell’ottica di puntare con decisione i Mondiali al coperto che si svolgeranno a Glasgow dall’1 al 3 marzo.

L’appuntamento sarà dunque per sabato pomeriggio, 27 gennaio, a Sabadell in Spagna nel Míting Internacional de Catalunya dove si è già esibita nella scorsa edizione con una miglior misura di 6,72 che fu di grande auspicio per un 2023 entusiasmante con particolare riferimento alla medaglia d’argento degli Euroindoor di Istanbul con il record italiano di 6,97, ma anche alle tre vittorie consecutive in Diamond League all’aperto.

In Catalogna la sfida di sabato sarà in particolare con le lunghiste spagnole Fatima Diame e Tessy Ebosele, entrambe finaliste a Budapest, rispettivamente sesta e ottava, mentre Larissa ricordiamo che fu quinta, e tra le altre atlete annunciate ci sarà la svedese Kaiza Karlen, la bulgara Milena Mitkova, la spagnola Evelyn Yankey.