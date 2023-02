Iapichino a Berlino per una grande sfida nel lungo

L’Istaf di Berlino, evento Silver del World Indoor Tour, è certamente l’appuntamento più pirotecnico di tutto il panorama dei meeting europei della stagione al coperto e, anche stasera, vedrà una vasta partecipazione di pubblico sulle tribune, dichiarato dagli organizzatori intorno alle 12.500 presenze. Sarà una manifestazione dagli altissimi contenuti tecnici con la presenza, su tutti, dell’indiscussa icona dell’atletica mondiale rappresentata dal fenomenale saltatore con l’asta svedese Armand Duplantis, reduce da un superlativo esordio stagionale a 6,10 metri, il quale proverà a salire ulteriormente magari attaccando per la prima volta nell’anno il suo record del mondo. La gara più ricca globalmente di talenti, che oltretutto interessa molto da vicino i colori azzurri, sarà però quella del salto in lungo femminile che vedrà la presenza della ventenne primatista del mondo al coperto under 20, Larissa Iapichino, ma anche di straordinarie avversarie con palmares dorati quali la campionessa olimpica e mondiale all’aperto, la tedesca atleta di casa Malaika Mihambo, la campionessa iridata al coperto ed europea all’aperto la serba Ivana Vuleta-Spanovic, per continuare con la vincitrice degli europei indoor 2021, l’ucraina Maryna Bekh-Romanchuk che peraltro è una grande specialista anche del triplo di cui è campionessa europea outdoor.