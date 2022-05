I record italiani femminili dell’atletica in pista

SPRINTNEWS

Venerdi' a Doha in Diamond League potrebbe cadere già quello dei 3000 metri

La grande atletica all’aperto è ormai cominciata da qualche giorno e venerdì 13 ci sarà il primo grande meeting di Diamond League a Doha, in Qatar, dove saranno impegnati vari azzurri tra i quali i campioni olimpici di Tokyo Gianmarco Tamberi, al debutto all’aperto nel salto in alto, Filippo Tortu che tornerà sui blocchi dopo la prova di sabato scorso a Nairobi sui 100, questa volta sui 200 metri, il finalista dei giochi a cinque cerchi Ahmed Abdelwahed sui 3000 siepi, e l’attuale punta di diamante dell’atletica italiana in pista, Nadia Battocletti attesa da un 3000 metri che potrebbe regalarle grandi soddisfazioni, nell’ottica di provare ad attaccare il primato italiano assoluto. E, sempre parlando di nuovi record nazionali da realizzare, va certamente citata un’altra giovanissima atleta di soli 22 anni, come Battocletti, Zaynab Dosso velocista nativa di Man, in Costa d’Avorio, ma residente in Italia dal 2009, che si è messa prepotentemente alla ribalta questo inverno, eguagliando dapprima il primato italiano sui 60 indoor di Marisa Masullo, del 1983, e poi superandolo per ben due volte sino a portarlo a 7″14 nel corso dei mondiali al coperto di Belgrado.

Zaynab, tra l’altro, sarà giovedì 12 sui blocchi del Roma Sprint Festival, sui 150 metri, per poi esordire nei 100, il 18 successivo a Savona, e provare subito ad avvicinare il primato dei 100 metri, nella mani di Manuela Levorato da quasi 21 anni con 11″14. Ma vediamo allora, dopo aver fatto la stessa analisi per le prove maschili, quali sono i 22 primati femminili italiani in pista sulle discipline previste nelle principali competizioni internazionali, comprese le due staffette, indicando detentrice, luogo e data della prestazione, e facendo poi le nostre personali previsioni sulla possibilità che ogni singolo limite possa essere superato nel corso dell’anno e su chi potrebbe riuscire nell’impresa.