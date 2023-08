I Mondiali di Budapest confermano la buona salute dell’atletica italiana

Per gli azzurri il tredicesimo posto assoluto nel medagliere finale

Si è conclusa domenica scorsa 27 agosto la diciannovesima edizione dei campionati del mondo di atletica, con l'Italia che si è piazzata nel medagliere finale di Budapest al tredicesimo posto con un oro, due argenti e un bronzo, come non accadeva dall'evento di Edmonton in Canada nel 2001, quando la squadra azzurra vinse un oro, un argento e due bronzi.

Grandi protagonisti assoluti della manifestazione sono stati gli atleti statunitensi, anche se dall’altra parte del mondo rispetto allo scorso anno in Oregon, che hanno conquistato 12 ori, 8 argenti e 9 bronzi per un totale di 29 medaglie, davanti al Canada e alla Spagna che hanno vinto 4 ori per ciascuno mentre, a livello di nazioni dalle grandi tradizioni, va segnalata l’unica medaglia d’argento ottenuta dalla Francia nella staffetta 4×400 maschile, addirittura gli zero podi della Germania, e a livello statistico va evidenziato come 39 paesi abbiano ottenuto almeno un podio.

Il team USA ha trionfato anche nella speciale classifica a punti, quella che tiene conto del numero dei finalisti, con 277 punti davanti al Giamaica ferma a 139 punti e al Kenya con 112 punti, con l’Italia che ha concluso in questa graduatoria all’ottavo posto con 51 punti alla pari di Australia e Olanda, grazie a ben 13 piazzamenti tra i primi otto, cosa questa che non avveniva dai campionati iridati di Siviglia 1999.

In definitiva la conferma di un movimento in buona salute in quasi tutte le specialità, con tanti giovani promettenti che si stanno mettendo in luce, ed ottime prospettive per la prossima stagione che vedrà due appuntamenti di particolare significato, a cominciare dalle Olimpiadi di Parigi ad agosto ma anche dall’affascinante appuntamento degli Europei di Roma a giugno.