I momenti indimenticabili nel 2022 dell’atletica mondiale

Si è ormai definitivamente conclusa la grande stagione dell’atletica in pista ed è tempo di bilanci e riconoscimenti di vario genere per i migliori atleti e le migliori imprese di un anno straordinario, sotto tutti i punti di vista, a cominciare dal numero senza precedenti di grandi eventi internazionali all’aperto, con su tutti i Campionati Mondiali disputati negli Stati Uniti a Eugene in Oregon, quelli Europei svoltisi in Germania a Monaco di Baviera, quelli Iridati under 20 del Kenia a Nairobi, i Campionati NACAC di Freeport nelle Bahamas, i Giochi del Commonwealth di Birmingham in Inghilterra e naturalmente una grande stagione di Diamond League oltre ai vari circuiti del Continental Tour. Prima che vengano definiti i 10 atleti maschili e i 10 femminili che, come tutti gli anni, saranno candidati da World Athletics per i due premi quali migliori dell’anno insieme allo stesso numero di giovani pretendenti per i due riconoscimenti di stelle emergenti, vogliamo cominciare ad evidenziare le imprese, ma anche le sfide, che ci hanno particolarmente colpito e da cui certamente usciranno gran parte dei nomi di coloro che lotteranno per gli ambiti Oscar Mondiali dell’atletica.